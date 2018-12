Rotterdamse Britt, die met baby maandenlang vastzat in Egypte, eindelijk naar huis

De moeder en haar kind mochten het land niet uit, ondat de vader van Yassin onbekend was. Dit melden meerdere media donderdag. Britt beviel eind augustus onverwachts van de baby in Hurghada. Ze was in de Egyptische badplaats op vakantie en wist naar eigen zeggen niet dat ze zwanger was. Britt kreeg na de bevalling een noodpaspoort voor haar kind, maar omdat de vader niet bekend was, lukte het niet om de geboorteakte te regelen. En dit document was juist weer nodig om een uitreisvisum te krijgen.

Naar huis

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat Britt en de baby nu in het vliegtuig zitten. Blok spreekt van 'heel goed nieuws'. Britt. Yassin en de oma van Yassin, Sylvia van Baalen, verbleven maandenlang in een hotel. Britt vertelde het AD in september dat ze in november 2017 zwanger is geraakt van een onbekende man na een feest in Nederland. De vader zou zich volgens de krant inmiddels gemeld hebben. De krant schrijft dat minister Blok hier uit privacyoverwegingen niets over kon zeggen.

Over de bevalling vertelt oma Sylvia van Baalen aan RTV Rijnmond: 'Britt belde ons vorige week opeens dat ze was bevallen was van een zoon. Ze dacht dat ze iets verkeerd gegeten had, had een beetje diarree. Later ging ze weer naar de badkamer en toen kwam eigenlijk het hoofdje er al uit. Binnen vijf minuten was de baby geboren.'