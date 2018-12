Minder zwartrijders in de trein

In 2018 daalde het aantal zwartrijders in onze treinen. We zien het aantal boetes dat wordt uitgeschreven dalen van 350.000 in 2015 naar (naar verwachting) 230.000 dit jaar (afname van 34%). Deze daling is onder andere het gevolg van het sluiten van de poortjes op inmiddels 76 stations. Op dit moment passeert ruim 90 procent van de reizigers tijdens zijn reis een gesloten poortje.

Zwartrijden is de belangrijkste aanleiding voor agressie op de trein. De daling van het aantal zwartrijders in de trein heeft daardoor als effect dat agressie op de trein in 2018 ten opzichte van vorig jaar, afneemt met ongeveer 27 procent (van 280 naar 203 meldingen). Ook het veiligheidsgevoel van reizigers stijgt door het sluiten van de poortjes op stations: 89% van de reizigers geeft aan zich veilig te voelen op stations waar de poortjes gesloten zijn. Op stations zonder poortjes is dit 79%. In het algemeen voelen reizigers zich ook steeds veiliger. 90% van de reizigers is tevreden over de veiligheid in de trein en op het station. Ook de veiligheidsbeleving van NS-medewerkers op het station en in de trein is het derde jaar op rij licht, maar significant verbeterd.

Flexibele teams Veiligheid & Service-medewerkers

Ondanks de daling van het aantal zwartrijders blijven er helaas incidenten gebeuren. Het zwaartepunt verschuift van incidenten als gevolg van zwartrijden naar incidenten naar aanleiding van aanspreken op ongewenst gedrag op het station. Denk daarbij aan medewerkers van Veiligheid & Service bij de poortjes die tailgaters aanspreken. Deze collega’s zijn speciaal opgeleid en getraind om te handelen in ingewikkelde situaties. Medewerkers van Veiligheid & Service werken op alle treinstations, ook waar andere vervoerders rijden.

We signaleren een verschuiving van incidenten (veroorzaakt door zwartrijders) van de trein naar het station. 70% van de incidenten bij NS vindt plaats op het (vaak afgesloten) station. Hier zijn incidenten beter beheersbaar. Ondersteuning van Veiligheid & Service, politie en/of hulpdiensten is daar eerder ter plaatse dan op een rijdende trein.