OM eist 8 jaar cel voor smokkel van 75 miljoen aan cocaïne

75 miljoen euro

Op 14 november 2017 werd in een loods in Oudenbosch cocaïne ter waarde van 75 miljoen euro aangetroffen. De drugs zat tussen een lading ananassen die vanuit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen binnenkwam en werd getransporteerd naar Brabant. In totaal werden 150 pakketten aangetroffen met een totaalgewicht van 1740 kilo cocaïne.

Vier mannen aangehouden

In de loods werden vier mannen aangehouden, later nog een vijfde verdachte. De mannen ontkennen dat ze van de cocaïne afwisten. Onder andere gezien de getroffen voorbereidingen in de geobserveerde loods acht de officier van justitie dit niet geloofwaardig. De politie trof gehuurde busjes aan. Ook stonden lege verhuisdozen en materialen klaar om de drugs snel uit te laden en verder te distribueren.

Doortastendheid politie

‘Het draaien van onderzoeken naar grootschalige en internationale smokkel van verdovende middelen vanuit Zuid-Amerika naar Nederland is vaak tijdrovend en arbeidsintensief,’, benadrukte de officier van justitie op zitting. Deze vondst en de aanhouding van de vijf verdachten kon plaatsvinden ondanks de geraffineerde werkwijze van de criminelen en dankzij de doortastendheid van de politie. Op 25 januari 2019 volgt uitspraak.