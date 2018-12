Brandweer redt vrouw van balkon

De brandweer is zaterdagmiddag gealarmeerd voor een buitensluiting aan het Frans Rietveldpad in Schiedam.

Ruitje ingetikt

Een vrouw was opgesloten komen te zitten op haar balkon en kon hier niet zelfstandig meer vanaf. Er is onder andere via het dak getracht de vrouw te bereiken. Uiteindelijk is in overleg met de bewoners besloten om een ruitje in te tikken om toegang te krijgen tot de woning.