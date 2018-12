'Pianojongen' Bas haalt tienduizenden euro's op voor onderzoek naar diabetes, teller staat al op 50.000 euro

De jonge Veendammer kreeg op station Veendam een luid applaus en een cheque van 250 euro uit handen van wethouder Ans Grimbergen, 'Pianojongen' Bas wist met zijn pianospel tienduizenden euro's op te halen voor het Diabetes Fonds. Het geld is bestemd voor meer onderzoek naar diabetes type 1. Bas' zusje Laura kampt met suikerziekte type 1 en Bas vindt dat er meer aandacht voor deze ziekte moet komen.

Zaterdagochtend om 06.00 uur begon Bas samen met zijn vader in Maastricht aan zijn reis om langs alle pianostations te gaan. Via onder andere Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Leeuwarden eindigde zijn officiële tour op het Hoofdstation van Groningen. Bas probeerde zo snel mogelijk alle zestien stationspiano's van de NS te bespelen. Op elk station wachtten vrienden, kennissen, journalisten en belangstellenden hem op. Hij kreeg voor elk liedje dat hij speelde tientallen euro's in de hoed. Zondagmiddag stond de teller al op 50.000 euro, zo meldt RTV Noord.

Op het station van Veendam werd ook nog een keyboard neergezet om de dag in stijl af te sluiten. Bas wist behalve veel geld op te halen ook nog een nieuw record neer te zetten. Het lukte hem in achttien uur en tien minuten, één uur sneller dan het vorige record, om alle stationspiano's van de NS te bespelen. Vader Rogier en zijn zusje zijn apetrots op Bas. Het bedrag zal nog oplopen, mensen kunnen nog doneren.