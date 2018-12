Politie houdt verdachte aan voor gooien vuurwerkbom tijdens wedstrijd Utrecht-Ajax

Tijdens de tweede helft van de wedstrijd was er een harde knal te horen. Naast de keeper van Ajax ontplofte een vuurwerkbom, zo is op beelden te zien. De doelman sloeg direct de handen voor de oren. Na de wedstrijd werd buiten het stadion een verdachte aangehouden. De politie heeft het incident verder in onderzoek.