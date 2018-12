Vrouw valt van twee hoog uit raam

Door nog onbekende oorzaak tuimelde de vrouw naar beneden en kwam tussen enkele fietsen op het trottoir terecht. Opvallend genoeg was ze na haar val in staat om een hondje van een passerende voetganger te aaien waarna ze terug de woning in is gegaan. Ambulancepersoneel heeft -samen met het MMT- de vrouw gestabiliseerd alvorens zij naar het ziekenhuis is vervoerd. De toegesnelde politie die met meerdere eenheden ter plaatse kwam is direct begonnen met getuigenverhoor van omstanders. Ten tijde van het ongeval was er nog een man in de woning aanwezig. Onbekend is wat zijn rol is bij het incident. De weg was ten tijde van het incident afgesloten voor verkeer.