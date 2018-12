‘Dajo’ waarschijnlijk niet het doelwit schietpartij Rechthuislaan

Onlangs riep de politie wederom de hulp van het publiek in via Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond. Dat leverde tezamen zo’n 15 tips op. Met alle op dit moment beschikbare informatie lijkt het steeds aannemelijker dat niet Dairon ‘Dajo’ Alberto maar een ander het eigenlijke doelwit van de schietpartij was.

Vrij snel na de dood van Dairon hadden buurtbewoners en media het al over een ‘vergismoord’. Om het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te doen, is de politie daar niet direct vanuit gegaan, maar heeft met open vizier zo veel mogelijk informatie, beelden, sporen en bewijs. Dat proces is nog in volle gang. Afgelopen weken werden weer nieuwe beelden getoond op tv in opsporingsprogramma’s.



Op de nieuwe beelden is duidelijk te zien dat de dader gericht op het groepje vrienden dat op het moment van de schietpartij daar stond, heeft geschoten. Iedereen zocht een veilig heenkomen. Enkelen komen zelfs ten val, maar zien toch kans om weg te vluchten. Dairon helaas niet. Hij wordt door de op hem aflopende dader van dichtbij doodgeschoten. Wat opvalt, is dat de dader direct daarna ook nog op twee andere wegvluchtende mannen schiet.



De verschillende soorten informatie naast elkaar leggend, concludeert het onderzoeksteam nu dat het steeds aannemelijker is dat inderdaad Dairon Alberto niet het doelwit was. Wie dan wel het doelwit was en waarom kan de politie nog niet zeggen. De politie weet inmiddels wie de vrienden zijn waar Dairon die avond mee stond. Geen van deze personen is bereid een verklaring af te leggen. Met enkelen van hen is kort gesproken. Anderen hebben via hun advocaat laten weten geen contact te willen met de politie.



Er is de politie uiteraard alles aan gelegen om de daders van deze moord zo snel mogelijk op te pakken en zo te voorkomen dat zij nog andere criminele praktijken kunnen uitvoeren.

Daarvoor is informatie van getuigen cruciaal. De politie heeft enkele belangrijke getuigen gesproken. Die verklaringen sterken het gerucht dat Dairon niet het doelwit was. Ook worden uiteenlopende criminele gebeurtenissen als aanleiding voor dit schietincident genoemd. Het onderzoeksteam zet alles op alles om dit verder uit te lopen.

Zo’n twintig minuten na de schietpartij werd op de Schulpweg, eveneens in Rotterdam-Zuid, een brandende scooter gevonden. Na onderzoek is vast komen te staan dat dit de vluchtscooter van de schutter betreft. Het gaat om een Piaggio Skipper st 125 cc. Ook in deze buurt is het tweetal gefilmd. Op deze beelden dragen ze geen helm en lijken ze beide donkergetint. Een van hen is nogal dik; dit is dezelfde man als op de hoek van de Katendrechstestraat.

Van de auto’s die die fatale zondagavond 28 oktober op de Rechthuislaan waren, zijn twee bestuurders nog steeds onbekend. In de opsporingsprogramma’s werd een oproep aan hen gedaan om zich te melden. dit is nog niet gebeurd.