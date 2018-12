Dode man in sloot Leiden geen misdrijf

In Leiden is aan de Groene Maredijk woensdagmorgen het lichaam van een dode man gevonden. Dit maakte de politie bekend.

Het lichaam werd omstreeks 10.00 uur aangetroffen en lag half in de sloot. Tevens werd een fiets aangetroffen in het water.

Hoe het slachtoffer te water is geraakt is nog niet bekend. De politie laat weten dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen