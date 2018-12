Vrouw uit België (33) doodgestoken in Zeeuwse Clinge

In de nacht van woensdag op donderdag is in het Zeeuwse Clinge een 33-jarige vrouw uit het Belgische Sint Niklaas doodgestoken. 'Er is een 63-jarige vrouw als verdachte aangehouden', zo meldt de politie donderdag.

Melding

Rond 03.10 uur kregen de hulpdiensten een melding dat een vrouw op straat gewond was geraakt bij een steekincident. De vrouw werd met ernstige verwondingen aangetroffen op straat. 'Zij is ter plaatse aan de verwondingen overleden nadat nog pogingen waren gedaan om haar te reanimeren', aldus de politie. Door de politie is een onderzoek gestart, de plaats waar de vrouw werd aangetroffen is afgezet als ‘plaats delict’ (PD). De brandweer kwam ter plekke om schermen te plaatsen.

Onderzoek

Zowel technische als tactische rechercheurs kwamen naar de PD om onderzoek te doen. Er werd een buurtonderzoek ingesteld en er zijn meerdere getuigen gehoord. Ook wordt onderzoek gedaan in een woning aan de De Ruyterlaan. Om die reden zijn alle aanwezigen die in de woning waren tijdelijk elders ondergebracht.

Verdachte aangehouden

Rond 05.50 uur is een verdachte aangehouden. Dit betreft een 63-jarige vrouw uit Clinge. Zij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze wordt gehoord. De rol van de verdachte is op dit moment nog onduidelijk, hier wordt onderzoek naar gedaan. Het onderzoek ter plaatse is op dit moment nog niet afgerond en zal vermoedelijk nog een groot deel van de dag duren. De toedracht van het incident wordt onderzocht door rechercheurs.

Dodelijke steekpartij Vlissingen

Een dag eerder kwam in Zeeland een man om het leven na een steekpartij in de Kasteelstraat in Vlissingen. Na een melding vonden agenten rond 2.30 uur de zwaargewonde man op straat. Ook de ambulancedienst kwam met spoed ter plaatse. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed niet veel later. Het gaat om een 28-jarige man uit Vlissingen.