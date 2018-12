Twee doden bij ongeval N919 Oosterwolde

Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval en zijn naast de twee dodelijke slachtoffers nog twee personen gewond geraakt. Zij zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Om de gewonden te behandelen werden er twee traumahelikopters ingezet.

De auto is door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en staat schuin in een greppel naast de weg. De N919 is tijdelijk afgesloten voor het verkeer.