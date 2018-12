Man blijft langer vastzitten na dodelijk ongeval Lekkerkerk

Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man wordt verdacht van roekeloos rijgedrag of zeer onvoorzichtig rijgedrag, wat tot het ongeluk leidde.

Bij het zware ongeval zondag op de N210 waren een busjes en twee auto's betrokken. Een 29-jarige man uit Lekkerkerk kwam bij het ongeval om het leven. In de nacht van zondag op maandag overleed een 29-jarige vrouw, die eerder die zondag in kritieke toestand naar het ziekenhuis was gebracht, aan haar verwondingen.

Zondag werd ook de 28-jarige man aangehouden. Zijn begtrokkenheid bij het veroorzaken van het ongeval wordt onderzocht. De politie in de Krimpenerwaard schreef eerder op sociale media dat er mogelijk aan het dodelijke ongeluk een verkeersruzie vooraf is gegaan.