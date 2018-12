Dode op A50 bij Heelsum

Volgens de politie is het nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld op de snelweg. Hulpdiensten werden omstreeks 14.00 uur gealarmeerd voor een reanimatie. Ook een traumahelikopter is geland om bijstand te verlenen. Niet veel later meldde de politie dat er een persoon was overleden.

De politie stelt een onderzoek in naar het incident.