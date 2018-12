Een slachtoffer steekpartij Rotterdam nog in kritieke toestand

Eén van de slachtoffers die zaterdagochtend op de Westersingel werd neergestoken ligt nog in kritieke toestand in een ziekenhuis. Het rechercheteam zet alles op alles om deze zaak op te lossen en ontvangt graag filmpjes en foto’s, die nacht gemaakt door uitgaanspubliek bij de discotheek.

Uit onderzoek van de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie, is het navolgende duidelijk geworden: Een vriendengroep verliet zaterdagochtend rond 05.00 uur de discotheek toen een aantal voor de discotheek staande personen ruzie met hen zocht om vrijwel direct daarna grof geweld toe te passen. Vijf personen werden hiervan slachtoffer, waarvan twee met steekverwondingen.

De situatie bij een van de gestoken mannen was zo kritiek dat een mobiel medisch team ter plaatse een operatie moest uitvoeren.

De verdachten gingen er vervolgens vandoor. Onder andere in een auto waarvan een mogelijk type en kleur werd verspreid. Die auto werd gezien door een agent die de auto volgde tot een straat in Ridderkerk. Daar werden kort daarna met behulp van andere agenten drie personen aangehouden als verdachten, twee mannen en een vrouw.

Door getuigen werd kort na het incident een man die nog ter plaatse was als één van de daders aangewezen. Deze man werd hierop aangehouden. Inmiddels is deze persoon heengezonden en is hij geen verdachte meer. Het team denkt nog niet alle verdachten te hebben aangehouden.