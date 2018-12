Rutte roept op: laat hulpverleners met Oud en Nieuw veilig hun werk doen

Ook tijdens de jaarwisseling. Premier Rutte roept daarom iedereen in Nederland op om hulpverleners tijdens Oud en Nieuw veilig hun werk te laten doen. Dat meldt de Telegraaf. In de krant zegt Rutte: 'Ik heb grote bewondering voor de ambulancebroeders, de brandweerlieden en de agenten die er met elkaar voor zorgen dat wij allemaal op een feestelijke manier oud en nieuw kunnen vieren. Hulpverleners verdienen ons applaus. Ik vind het onacceptabel dat sommige idioten ervoor zorgen dat ze hun werk niet in veiligheid kunnen doen.' Het is volgens de premier onacceptabel dat hulpverleners tijdens de jaarwisseling met angst en beven naar hun werk gaan.

Naar aanleiding van meerdere incidenten afgelopen weekend roept een aantal prominenten de raddraaiers op het feest niet voor iedereen te verpesten. Zo ook burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Daar werden hulpverleners met vuurwerk bestookt. De hulpverleners hielden er oorsuizen aan over. En in Groningen in de wijk Paddepoel werden hulpverleners zaterdagavond bekogeld met vuurwerk. Een brandweerwagen werd bekogeld met een bierflesje en de ramen van een politieauto werden ingeslagen. Burgemeester Den Ousten van Groningen waarschuwt dat geweld gebruiken tegen hulpverleners keihard zal worden aangepakt.