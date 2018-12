Pand beschoten op de Agatha Dekenstraat in Amsterdam

In Amsterdam-West is vanochtend rond 06.45 uur een pand beschoten op de Agatha Dekenstraat.

In het pand is een koffiehuis gevestigd met daarboven twee woningen. Er is meerdere keren geschoten door vermoedelijk één dader die er op een brommer vandoor is gegaan in de richting van de Schimmelstraat. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Een deel van de staat is afgezet. De technische recherche is een onderzoek gestart en de politie roept getuigen op contact met hen op te nemen.