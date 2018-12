Vijftien aanhoudingen bij rellen in Groningse wijk Paddepoel

In de nacht van zondag op maandag zijn in de Groningse stadswijk Paddepoel vijftien mensen aangehouden.

Ze waren aan het rellen en worden verdacht van openbare geweldpleging en vernielieling. Dit meldt de lokale zender RTV Noord. Bij het ingrijpen viel één gewonde, een politieagent die door zijn eigen hond werd gebeten. Van de vijftien aangehouden personen zijn er al weer vier op vrije voeten.

Afgelopen zaterdag begon de onrust in de wijk. Brandweerlieden werden bekogeld met vuurwerk en er werd ook een politieauto vernield. Het bleef onrustig in Paddepoel en afgelopen nacht werden op straat vuren aangestoken en vernielingen aanricht. Daarop greep de Mobiele Eenheid (ME) in. Een woordvoerder van de ME laat aan de lokale omroep weten dat 'er genoeg manschappen ingepland staan voor de jaarwissseling'.