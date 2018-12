Recordaantal bezoekers in ARTIS

In dit jaar waarin de droge zomer de discussie over klimaatverandering aanwakkerde, zette ARTIS belangrijke stappen in het inspireren van haar bezoekers om verantwoordelijk met natuur om te gaan. Door de kringlopen in de natuur te laten zien: de dieren kregen eetbare planten en bloemen die groeien in het park, en bezoekers maakten met een mengsel van olifantenpoep en microben compost voor hun eigen tuin en het park. In de horeca verkoopt ARTIS geen PET-flessen meer, en kiest voor ‘gered’ voedsel met een deukje. Ook zette ARTIS dit jaar vale gieren uit op Sardinië; als aaseters spelen zij daar een belangrijke rol in de cirkel van het leven.

ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius: “Ik ben trots dat we gisteren over de 1.411.908 bezoekers van vorig jaar zijn gegaan. Dat laat zien dat het publiek behoefte heeft om natuur en cultuur te ervaren, en dat ARTIS daar de uitgelezen plek voor is.”

Iedere dag anders

Iedere dag is anders in ARTIS, want ARTIS leeft. Ook dit jaar was er weer veel nieuw dierenleven: er kwam een olifantenbul bij de kudde, er werden onder meer een westelijke laaglandgorilla, drie zeeleeuwenpups en een Zuid-Amerikaanse tapir geboren. Er kroop een zuidelijke hoornraaf uit het ei. Het uitzetten van de vale gieren op Sardinië was voor ARTIS een ontroerend moment. De eerste vleugelslagen van de gieren in het wild werden gefilmd, waardoor de bezoekers in het park dit moment kon meebeleven in virtual reality. Een verdrietig moment in het afgelopen jaar was de dood van de iconische leeuw Caesar. Inmiddels is er een nieuwe mannelijke leeuw in ARTIS.

Kringlopen in de natuur

Het grootste deel van alles wat leeft is onzichtbaar. Het belang van deze microben werd zowel in Micropia als in het ARTIS-Park onderstreept. Tijdens de Zoomeravonden ervoer het publiek de waarde van microben tijdens bokashiworkshops, waarin zij met de handen in de olifantenpoep konden graaien om hiermee een soort supercompost te maken. ARTIS gebruikt deze bokashi voor haar eetbare tuin, en de bezoekers konden een eigen emmertje mee naar huis nemen. Ook tijdens de lancering van Tour de Poep in Micropia op Nationale Poepdag was de kruisbestuiving tussen Micropia en ARTIS goed te zien. Deze activiteiten lieten de bezoekers de grote diversiteit en samenhang in de natuur ervaren.

Natuur inspireert kunst

ARTIS wist het afgelopen jaar een nieuw publiek te trekken en liet haar bezoekers met andere ogen kijken naar natuur en de verbinding met kunst en cultuur. Door de tentoonstelling van fotograaf Claudius Schulze in het ARTIS-Aquarium, wiens werk de menselijke hand in het Europese landschap laat zien. Met de kunstroute art = ARTIS langs werken van 18 jonge kunstenaars door het park, op het Artisplein en in Micropia, in samenwerking met collectief MOAM. En door de luisterthriller Moord in ARTIS, waarmee het park in het schemerduister op een andere manier kan worden beleefd.

Vernieuwing

Nog meer dan in 2018 zal ARTIS het komende jaar inzetten op vernieuwende programma’s binnen de ARTIS-Academie, bijvoorbeeld door de reeks in samenwerking met Felix Meritis. Van de uitverkochte avond over Stephen Hawking zal in februari een tweede editie plaatsvinden. Op het gebied van duurzaamheid zal ARTIS zelf het goede voorbeeld geven en haar publiek inspireren. Bijvoorbeeld in activiteiten rondom de eetbare tuin, met tips hoe je je eigen tuin of terras door planten biodiverser maakt. Daarnaast werkt ARTIS in 2019 hard verder aan de restauratie en vernieuwing van het Groote Museum, en ontwikkelt een museum over de relatie tussen mens en natuur. Hiervoor, en voor het behoud van haar erfgoed, heeft ARTIS steun nodig van vele partners.

Foto: Met de poep van de olifantenkudde werd dit jaar bokashi, een soort supercompost, gemaakt voor de planten in ARTIS