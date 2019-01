Politie schiet tijdens wilde achtervolging op A20

Twee mannen uit Leiden zijn hun jaar niet goed begonnen. Zij sloegen op de vlucht toen agenten van de verkeerspolitie hen wilden controleren. Bij hun dollemansrit over de A20 en door Capelle aan den IJssel reden ze op hoge snelheid op twee agenten af, die zich genoodzaakt voelden gericht op de auto te schieten. Het duo is aangehouden.

In de nieuwjaarsnacht zagen agenten van de verkeerspolitie rond 04.00 uur een auto een slinger maken over de snelweg en net niet de vangrail raken. Voorbij het Terbregseplein gaven ze de bestuurder een volgteken. Die leek in eerste instantie mee te werken, maar ging er ineens vandoor. Ter hoogte van de toerit Capelle aan den IJssel ging hij vol in de remmen en reed in tegengestelde richting de toerit op. Dwars door de middenberm draaide hij weer de goede kant op, voor even, om op hoge snelheid, deels tegen de verkeersrichting in, verkeerslichten negerend, proberen weg te komen.

Zijn dollemansrit ging via de Capelseweg en Hoofdweg naar Prins Alexanderlaan en President Rooseveltweg. Daar keerde hij en reed weer de Prins Alexanderlaan op, een tweede politieauto tegemoet.

Poging doodslag

Deze agenten hadden hun wagen dwars op de rijstrook gezet, in een poging de bestuurder te laten stoppen. Voor de veiligheid hadden zij wel ruimte overgelaten om hem eventueel te laten passeren. De politiemannen stonden voor hun auto en zagen hoe de bestuurder zijn snelheid niet verminderde, maar zelfs leek te verhogen. Hij stuurde recht op hen af.

Omdat de bestuurder op de agenten bleef afrijden, trokken zij hun vuurwapen en schoten gericht op de auto. Op het laatste moment gooide de verdachte zijn stuur om en reed om de politieauto heen, over de stoep heen, in de richting van de Hoofdweg.

Ter hoogte van de bushalte wist een andere politieauto de auto te stoppen. De bijrijder, een 26-jarige man uit Leiden, werd direct aangehouden. De bestuurder probeerde nog weg te rennen, maar werd al snel gezien op de nabijgelegen parkeerplaats. De 29-jarige Leidenaar is aangehouden op verdenking van onder andere poging doodslag. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.