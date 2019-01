60.000 duikhelden het koude water in tijdens de 60e Nieuwjaarsduik

Ruim 60.000 mensen doken vandaag het koude water in tijdens de 60e editie van de Nieuwjaarsduik. Op 132 plekken in Nederland en 24 locaties in het buitenland trotseerden duikhelden, met de iconische oranje muts op, het frisse water. De traditionele Unox Nieuwjaarsduik in Scheveningen was wederom het decor van de grootste duik ter wereld: 10.000 helden sprongen de Noordzee in om zo het nieuwe jaar fris te starten.

Het Noordzeewater was rond de 7 graden en de buitentemperatuur was net twee graden hoger. De wind zorgde echter voor een gevoelstemperatuur van 5 graden. Het evenement is volgens de organisatie veilig verlopen, mede dankzij de inzet van honderden vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade.

60e Nieuwjaarsduik

In 1960 organiseerde Ok van Batenburg de eerste Nieuwjaarsduik van Nederland. Van Batenburg: 'Het begon als een mooie frisse neus na Oud & Nieuw. Dat is altijd een ongezonde toestand en dan moet je de volgende dag op een frisse manier beginnen.' De duik was een groot succes en wordt sindsdien ieder jaar herhaald. Van Batenburgs moeder is begonnen met het serveren van erwtensoep aan de duikhelden en in 1998 heeft Unox deze eervolle taak van haar overgenomen. De start van de Unox Nieuwjaarsduik.

National Geographic

De door Unox georganiseerde Nieuwjaarsduik in Scheveningen is in de loop der jaren de grootste duik ter wereld geworden. Dat is ook voor National Geographic niet onopgemerkt is gebleven. De 60e editie van het oer-Hollandse tafereel wordt meegenomen in de nieuwe serie Europe from Above.

Erwtensoep met vegetarische rookworst

Ook dit jaar voorziet Unox alle deelnemers van de iconische oranje muts en een kom warme erwtensoep om na de duik weer op te warmen. Voor wie het jaar wil beginnen met een dagje zonder vlees serveert Unox dit jaar ook erwtensoep met vegetarische rookworst.

Voedselbank

De voedselbanken in Nederland worden al jaren gesteund door Unox. Zo wordt voor elke deelnemer aan de Scheveningse duik één euro aan de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken gedoneerd. Dit jaar steunde Unox de voedselbank met 10.000 euro.