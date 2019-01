Containerschip verliest 270 containers bij Waddeneilanden

Inmiddels zijn zo'n 18 containers gelokaliseerd. Op Vlieland zijn drie containers aangespoeld en op Terschelling zijn vier containers aangetroffen. De rest ligt tussen Ameland en Schiermonnikoog. De inhoud van deze containers bevatten auto-onderdelen en speelgoed. Dit meldt de Kustwacht.

Drie vaten met organisch peroxide

Op dit moment speelt er een GRIP-2 incident. Van de containers die overboord zijn geslagen bevatten drie containers organisch peroxide. Het is nog niet duidelijk of deze containers inmiddels aan land zijn gekomen en om welk type peroxide het gaat. De kustwacht waarschuwt mensen die containers aantreffen deze niet aan te raken en de politie of de brandweer te bellen. De organisch peroxide zit in poedervorm in de vaten.

De scheepvaart op de Noordzee ten noorden van Waddeneilanden wordt gewaarschuwd door @Kustwacht_nl via Navtex-bericht voor de overboord geslagen containers.