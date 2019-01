Stoere zwaan lijkt ongedeerd na klap tegen voorruit bestelauto

Woensdagochtend is in Schiedam een zwaan op de Prinses Beatrixlaan tegen een voorruit van een bestelbus aangevlogen. Hierbij is behoorlijke schade aan de voorruit van een transportbusje ontstaan.

Zwaan lijkt ongedeerd

Bij de aanrijding kreeg de zwaan dus een harde klap te verwerken en bleef dan ook stil op de grond liggen. De bestuurder van het transportbusje belde direct met 112. Terwijl ze aan het bellen was stond de zwaan plotseling op, schudde met zijn hoofd en liep stoer weer het water in alsof er niks was gebeurd.

Laten zwemmen

De politie was snel ter plaatse en heeft de zwaan in de gaten gehouden, wachtend op de dierenambulance. Na overleg met de dierenspecialisten is besloten om de zwaan niet mee te nemen en lekker in het water te laten zwemmen.