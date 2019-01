Man (32) die vuurwerk gooide naar Ajax-keeper krijgt cel- en taakstraf

Ontploffing

Kort nadat Ajax op een 0-2 voorsprong kwam werd het vuurwerk op het veld van het stadion de Galgenwaard gegooid. De wedstrijd werd daarna een paar minuten stilgelegd. Het vuurwerk ontplofte vlak naast de keeper – die later aangaf dat hij er geen letsel aan heeft overgehouden. De verdachte geeft op de zitting toe dat hij het vuurwerk op het veld gooide, maar dat hij dacht dat het siervuurwerk was.

Strafmaat

Het vuurwerk ontplofte vlak naast keeper Onana. De verdachte heeft met het gooien van vuurwerk de kans op de koop toegenomen dat de keeper zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. De politierechter oordeelt dat er sprake is van een poging tot zware mishandeling. De man kon na de wedstrijd opgepakt worden op basis van camerabeelden. Hij heeft vier dagen in de cel gezeten en mocht na de kerstdagen weer naar huis. Hij hoeft niet terug de gevangenis in als hij geen nieuwe strafbare feiten pleegt.