TGO politie onderzoekt schietpartij waarbij rapper Feis (32) om het leven kwam

In ziekenhuis overleden

Op Nieuwjaarsochtend, om 5.15 uur, kreeg de politie de melding van een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg. Hulpdiensten snelden naar de betreffende locatie. Het slachtoffer werd direct naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. De broer van het slachtoffer wist, ondanks zijn zware verwondingen, op eigen kracht naar het ziekenhuis te komen. Hij verblijft daar op dit moment nog steeds.

7 verdachten aangehouden

De politie zette de omgeving af en stelde een onderzoek in. Met de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV) hielden agenten op het Heemraadsplein zeven verdachten aan. Ze waren daarbij genoodzaakt meerdere waarschuwingsschoten te lossen. De verdachten zijn drie vrouwen van respectievelijk 15, 32 en 49 jaar en vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Ze komen allemaal uit Rotterdam.

Sporen veiliggesteld

Daarnaast stelden agenten sporen veilig en spraken ze met getuigen. Vermoedelijk heeft voorafgaand aan het schietincident een ruzie plaatsgevonden in een horecagelegenheid aan de Nieuwe Binnenweg.

Getuigen

Om exact in beeld te krijgen wat zich in de nacht van 31 december op 1 januari afspeelde op en bij de Nieuwe Binnenweg, spreken rechercheurs graag met nog meer getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord van het incident, of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen? Neem dan contact met de politie via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.