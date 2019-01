Tussen de 600 en 800 mensen geëvacueerd om rookontwikkeling

De brandweer en politie hebben donderdagochtend in Rotterdam een kantoorgebouw aan de Blaak ontruimd vanwege rookontwikkeling. Dit meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond donderdag.

Evacuatie

Rond 10.35 uur kreeg de brandweer melding van rookontwikkeling op drie etages van het kantoorgebouw. Daarop werd besloten om het gehele kantoorgebouw te ontruimen. In totaal zijn er tussen de 600 en 800 mensen geëvacueerd.

Brandje pizzeria

De rookontwikkeling bleek veroorzaakt te zijn door een klein brandje in een pizzeria op de begane grond. Dit brandje was snel geblust maar de rook die het had veroorzaakt verspreidde zich snel door het gebouw. De brandweer heeft vervolgens het gehele pand geventileerd zodat de rook het pand weer kon verlaten.

Update 12.30 uur: Brand nog niet meester

De brandweer blijkt toch nog bezig te zijn om de brand, die zich heeft verplaatst in het ventilatiesysteem van het kantoorgebouw, te bedwingen. 'We zijn de brand nog niet meester. Daarom heeft de brandweer extra voertuigen ter plaatse laten komen ter assistentie', zo meldt de Veiligheidsregio. Het gebouw is volgens de brandweer ook lastig te ventileren.