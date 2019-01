Rechter: sluiting Club26Twelve Almere was terecht

Sluiting

Op 19 oktober 2018 is Club26Twelve voor 6 maanden gesloten naar aanleiding van twee incidenten in september. De eigenaren zijn het niet eens met het besluit van de burgemeester. Volgens hen waren de incidenten niet zo ernstig dat er sprake zou zijn van een ernstige verstoring van de openbare orde. Ook zou een sluiting van 6 maanden onredelijk zijn.

Geweldsincidenten

In korte tijd hebben er twee incidenten plaatsgevonden. Er is op 22 september een bezoeker in zijn wang gebeten door een andere bezoeker. Hierdoor is het slachtoffer gewond geraakt.

Cobra6 in hal gegooid

Een week later heeft een niet-gefouilleerde bezoeker een stuk zwaar vuurwerk mee naar binnen genomen. De zogenoemde Cobra6 gooide hij in de hal van de club toen hij er werd uitgezet. Als dit vuurwerk daadwerkelijk was ontploft had dit meerdere slachtoffers kunnen maken.

Ernstige verstoringen

Beide incidenten zijn aan te merken als ernstige verstoringen van de openbare orde, zo oordeelt de rechtbank. De club is in april 2018 ook al voor drie maanden gesloten. Als er binnen twee jaar nieuwe incidenten plaatsvinden mag de burgemeester een onderneming voor 6 maanden sluiten. Er zijn in deze zaak geen andere bijzondere omstandigheden waarom de burgemeester van het beleid zou moeten afwijken.