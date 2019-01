Dirk wint kerstcommercial competitie 2018

Inspirerend, ontroerend of irritant. Elke Nederlander heeft een uitgesproken mening over televisiecommercials en steekt deze niet onder banken of stoelen. Commercialreview speelt hier op in en startte een platform om commercials te beoordelen. Dirk van den Broek wint de eerste test: kerstcommercialcompetitie onder supermarkten.