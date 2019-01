Onderzoek naar verdachte die rapper Feis doodschoot nog in volle gang

De politie zet alle zeilen bij om degene(n) die verantwoordelijk is of zijn voor het ombrengen van de Rotterdamse rapper Feis op te kunnen pakken. De 32-jarige rapper werd dinsdagochtend 1 januari neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg. De 31-jarige broer van het slachtoffer raakte hierbij levensgevaarlijk gewond.

Direct na het schietincident hield de politie zeven verdachten aan op het Heemraadsplein; drie vrouwen van respectievelijk 15, 32 en 49 jaar en mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar, allemaal uit Rotterdam. Zes van de verdachten zijn inmiddels heengezonden, zij blijken geen aandeel te hebben gehad in het schietincident. Een 36-jarige man zit nog vast voor verboden vuurwapenbezit en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze verdachte heeft ook geen aandeel in het schietincident.

Zoektocht

De zoektocht naar de daadwerkelijke schutter(s) gaat onverminderd door. Naar aanleiding van een eerdere getuigenoproep zijn al bruikbare tips en foto’s binnengekomen bij de politie. De recherche kan nog steeds alle hulp van getuigen, en dan met name in de vorm van foto- en videomateriaal, gebruiken.