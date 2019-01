Grote brand bij afvalverwerker Renewi Contrans in Wateringen is onder controle

Er is donderdagavond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf aan de Wateringseveldweg in Wateringen.

De brandt woedt in een grote loods waar papier opgeslagen ligt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Dit meldt brandweer Haaglanden.

Het gaat on een zeer grote brand bij Renewi Contrans, zo laat een woordvoerder van de brandweer aan Omroep West weten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand. Wel zijn in de omgeving grote vlammen te zien. De brandweer adviseert mensen om ramen en deuren gesloten te houden en het ventilatiesysteem uit te zetten.

In 2018 brak er bij het bedrijf drie keer brand uit.Meerdere loodsen werden toen verwoest. De schade liep hoog op.

Update 22.15 uur

Brand bereidt zich niet meer uit, er komt nog steeds veel rook vrij. Afval wordt door de brandweer uit elkaar getrokken en afgeblust. Deel Wippoolderlaan is door de politie afgesloten vanwege de rook.

Update 23.30 uur

Brand bij afvalverwerker aan Wateringseveldweg is onder controle. Nablussen gaat nog enige tijd duren. De rook zal snel minder worden. Wippolderlaan weer open voor het verkeer. Oorzaak brand nog onduidelijk.