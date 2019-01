Man overlijdt na beknelling tussen dak en fietsenhok

Een 34-jarige Utrechter is vrijdagmorgen overleden nadat hij bekneld kwam te zitten tussen het hek en het dak van een fietsenstalling aan de Willem Schuylenburglaan. Reddingspogingen mochten niet meer baten. Wat de man daar deed is niet duidelijk geworden. Van een misdrijf is niets gebleken.