Kerstboomverbranding in Maarn, enige verbranding in regio Utrecht, groot succes

In Maarn is zaterdagavond op de Koeheuvels de traditionele kerstboomverbranding gehouden.

De jeugd van Maarn en Maarsbergen had voor een stapel van enkele honderden kerstbomen gezorgd. Het grootste aantal ingezamelde bomen was van 125 stuks, gevolgd door een aantal van 78 stuks. In Maarn kon men ook zelf zijn boom brengen een een lootje krijgen. Op de loten waren mooie prijzen te winnen. De prijzen werden door de lokale middenstand gesponsord net als de oliebollen, gluhwein en warme chocolademelk.

Om kwart over zeven ging de vlam in de stapel kerstbomen, zelf aangestoken door de brandweer die ook in de gaten hield of alles veilig en volgens de regels verliep. De organisatie kan terugkijken op een succesvol evenement waar de inwoners van Maarn en Maarsbergen weer in grote getale aanwezig waren.