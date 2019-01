Man (33) gestoken op camping en zwaargewond naar ziekenhuis

Zaterdagavond zijn bij een steekincident rond 22.00 uur op een camping in het Zuid-Hollandse 's-Gravenzande zowel dader als slachtoffer gewond geraakt. Dit meldt de politie zondag.

Camping aan het Louwtje

Omstreeks 22.00 uur kregen agenten de melding dat er een steekincident had plaatsgevonden op een camping aan Het Louwtje. Direct werd een onderzoek opgestart. Wat de aanleiding van het steekincident is wordt nog onderzocht maar mogelijk betreft het een ruzie. Twee personen, waaronder de verdachte, raakten bij het steekincident gewond. Het slachtoffer ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het gaat om een 33-jarige man uit ’s-Gravenzande.

Aangehouden

De verdachte, een 25-jarige man uit ’s-Gravenzande, is aangehouden en na behandeling aan zijn verwondingen overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.