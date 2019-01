Bar in Den Haag beschoten

In Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag een bar aan de Prins Hendrikstraat beschoten.

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat het om twee kogelinslagen gaat. De politie is op zoek naar getuigen.

De getuige zag omstreeks 05.45 uur twee gaten zitten in een ruit van een bar. Hij vertrouwde dit niet en alarmeerde de politie. De recherche is een onderzoek gestart en heeft vastgesteld dat het om twee kogelinslagen gaat. Op straat werden twee hulzen aangetroffen. Omdat niet duidelijk is hoe laat dit incident heeft plaatsgevonden, is de politie op zoek naar getuigen.