Dikke vette zwarte rook uit schoorsteen schip, brandweer gealarmeerd

Maandagmiddag kwam, hoe toepasselijk op de Vulcaanweg, in Vlaardingen wel heel erg veel zwarte rook uit de schoorsteen van een schip. De brandweer was dan ook met veel materiaal uitgerukt.

Werkzaamheden

Ook kwam een speciaal scheepsbrandbestrijdingsteam ter plaatse. De melding kwam rond 13.30 uur binnen. Deze rook die uit de schoorsteen kwam trok over Schiedam. Volgens de veiligheidsregio werd de rookontwikkeling veroorzaakt door werkzaamheden. Het is niet bekend of het normaal is dat er zoveel rook vrij komt bij dit soort werkzaamheden.