Veel meer klachten geluidsoverlast Schiphol

Schiphol heeft een recordaantal klachten over geluidsoverlast ontvangen in 2018. Dat blijkt uit de nieuwjaarstoespraak van Schiphol-topman Dick Benschop.

11.500 mensen hebben bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol aangegeven dat ze hinder ondervonden door het luchtverkeer. Dat is drie keer zoveel als het jaar ervoor.

Op zondag 15 juli afgelopen jaar hebben 1.000 omwonenden een klacht ingediend. Dat kwam doordat de Polderbaan niet beschikbaar was vanwege een verzakking in het wegdek van rijbaan Victor. Het vorige dagrecord stond op 636 klachten en was gevestigd in 2014.

In 2018 reisden 71 miljoen mensen via Schiphol – een groei van 3,7 %. En dit jaar verwacht de luchthaven meer reizigers te verwelkomen. De overall Net Promotor Score van onze reizigers voor 2018 is 32, in 2017 was deze 34.

De luchthaven komt uit op 499.500 vliegbewegingen, nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Dat is ook de verwachting voor 2019. De vrachtvolumes daalden met circa 3,0 % naar 1,7 miljoen ton.