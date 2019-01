Vrouwen aangerand in Alkmaar en Heiloo

Op twee locaties in Alkmaar en op een locatie in Heiloo heeft een onbekende man drie vrouwen vanuit het niets onzedelijk betast. Dit gebeurde op wisselende tijdstippen: in de ochtend, middag en in de avonduren. De aanrander kwam vanuit het niets op de vrouwen af en betastte ze onzedelijk, waarna hij ervandoor ging, rennend of op de fiets. De vrouwen raakten niet gewond, maar dit heeft de nodige impact achtergelaten.

De gedupeerde vrouwen benoemden alle drie in hun aangifte dat het om een Aziatische man zou gaan. De zedenpolitie heeft deze zaken in onderzoek en sluit niet uit dat het hier gaat om eenzelfde verdachte.