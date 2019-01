Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar vreugdevuren Den Haag

Er zal onder meer gekeken worden naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan. Nu het besluit is genomen een onderzoek te starten, zal een onderzoeksteam worden samengesteld. Dit heeft de OvV woensdag op de website bekendgemaakt.

Het Haagse stadsbestuur wilde eerst het Instituut Fysieke Veiligheid de studie laten doen, maar dat kwam op kritiek te staan van de gemeenteraad. De oppositiepartijen vonden dat niet zo'n goed idee omdat de burgemeester van Den Haag in het bestuur van deze organisatie zit. En dat is volgens de Haagse raad geen gewenste combinatie. Dit schrijft Omroep West. Daniëlle Koster van het CDA zegt hierover tegen de lokale omroep: 'Ik geloof wel dat dat bureau onafhankelijk is en ik doe niets af aan de deskundigheid van dat instituut, maar dit is niet handig. Je moet gewoon alle schijn vermijden'. Later stelde ook de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Groep de Mos, dat het beter zou zijn om de OvV het onderzoek te laten uitvoeren.