Vier gezochte personen in regio Den Haag aangehouden door EVA-team

Den Haag

Agenten van het EVA-team hielden op woensdagochtend 9 januari in een woning aan de Zeezwaluwstraat een 40-jarige Hagenaar aan. In 2017 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 300 dagen voor het overtreden van de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie. Nu hij is aangehouden, moet hij zijn straf alsnog uitzitten.

Drie jaar celstraf

Op woensdagmiddag 2 januari hield de politie op de Noordelijke verbindingsweg een 45-jarige man aan. De man was in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor onder andere opiumwetdelicten en deelname aan een criminele organisatie. De man moet zijn opgelegde gevangenisstraf nu alsnog uitzitten.

Gouda

Woensdagmiddag 9 januari hield het EVA-team op de A12, richting Den Haag, op de afslag Gouda een 40-jarige man aan. In 2018 veroordeelde de rechtbank hem tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor overtreding van de Opiumwet en deelname aan een criminele organisatie. Ook hij moet zijn straf nu alsnog uitzitten.

Nootdorp

In een woning aan de Prins Bernhardlaan hield het EVA-team op dinsdagochtend 8 januari een 37-jarige man aan. De man wordt verdacht van het plegen van meerdere woninginbraken in België. Hij zit op dit moment vast.