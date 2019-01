Moerkapellenaar gooide met Oud en Nieuw levensgevaarlijk vuurwerk naar de mobiele eenheid

Berouw komt na de zonde. Dat bleek vandaag weer, toen een 25-jarige inwoner van Moerkapelle voor de politierechter moest verschijnen. Hij had namelijk in de Nieuwjaarsnacht zwaar, illegaal vuurwerk gegooid naar de ME.

Achteraf kon hij zich wel de haren uit zijn hoofd trekken. Vooral toen hij hoorde dat de rechter hem veroordeelde tot zes maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk).

Het was afgelopen jaarwisseling onrustig in Moerkapelle en niet voor de eerste keer. Op een kruispunt had zich een menigte verzameld rond een groot, gevaarlijk en illegaal vuur. Brandweer en politie - die de situatie in goede banen probeerden te leiden - werden belaagd, beledigd en bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk en lege flessen.

Om de openbare orde te herstellen en publiek en hulpverleners te beveiligen besloot de burgemeester om de Mobiele Eenheid in te zetten. En nog was dat voor sommige aanwezigen – waaronder de 25-jarige man – geen teken aan de wand om rustig naar huis te gaan.

Nitraat

De man gooide illegaal nitraatvuurwerk naar de ME. De kracht daarvan wordt vaak vergeleken met die van een handgranaat. Het levensgevaarlijke vuurwerk suisde langs de hoofden van twee ME’ers om voor de voeten van de peletonscommandant tot ontploffing te komen.

Als door een mirakel raakte er niemand gewond. De man werd daarop aangehouden en in voorlopige hechtenis genomen. Vandaag mocht hij voor het eerst weer zijn cel uit om voor de rechter verantwoording af te leggen.

Niet op ME gericht?

Hij bekende, stak daarbij de hand in eigen boezem maar kon eigenlijk geen goede verklaring bieden voor zijn gedrag. Wel stelde hij dat hij niet gericht naar de ME gegooid had. En hoe moest het nu verder met zijn bedrijf en zijn aanstaande huwelijk?

De officier van justitie hechtte meer waarde aan de verklaringen van diverse agenten. Volgens hem had de man zich schuldig gemaakt aan een poging zware mishandeling van de ME’ers en daarnaast aan het bezit van illegaal vuurwerk.

Aanval op brandweer

“Oud en Nieuw moet een gezellig feestje zijn”, aldus de officier. “Maar het is dat allang niet meer. Steeds meer mensen denken dat het een avond is waarop alles maar kan en mag. Hier hadden we te maken met een groep burgers die de aanval inzette op de brandweer.” Hij eiste tegen de man negen maanden cel (waarvan drie maanden voorwaardelijk). Ook vroeg de officier voor komende twee jaarwisselingen om huisarrest.

De rechter benadrukte eveneens dat het “godgeklaagd is dat mensen die met Oud en Nieuw gewoon hun werk doen, op deze manier behandeld worden”. Vervolgens vonniste ze dat de man zes maanden gevangenisstraf krijgt (waarvan drie maanden voorwaardelijk). Wat betreft het huisarrest volgde zij de eis van de officier van justitie.

Na afloop van de zitting kon de man weer mee met de parketpolitie, terug naar zijn cel.