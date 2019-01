Gaslucht bij Blokker in Boxtel

Donderdagmiddag omstreeks 15.10 uur is de brandweer gealarmeerd voor een mogelijke gaslekkage bij de Blokker aan de Rechterstraat in Boxtel.

Door het winkelpersoneel was er een gaslucht waargenomen waarna is besloten de brandweer te bellen. De brandweer heeft in de winkel geen gaslucht waargenomen en is rechtsomkeert gegaan waarna de winkel weer open is gegaan.