Fietsster aangereden door automobilist bij ongeval in Boxtel

Donderdagmiddag omstreeks 15.35 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Vicaris van Alphenlaan in Boxtel. Een auto wilde vanuit De Koppel de doorgaande weg oprijden en heeft hierbij een fietsster over het hoofd gezien.

De brandweer, welke toevallig passeerde na de eerdere melding aan de Rechterstraat, heeft de eerste hulp en de verkeersdoorstroming op zich genomen. De bestuurder, een oudere man, was flink ontdaan van het voorval. Hij was zelfs zo ontdaan dat de politie heeft besloten de man met zijn wagen naar huis te brengen. De politie heeft bij de bestuurder een blaastest afgenomen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.