Fietser (15) overleden na aanrijding in Utrecht

Bij een aanrijding tussen een auto en een fietser op de Amsterdamsestraatweg is woensdagavond een 15-jarige jongen ernstig gewond geraakt. De jongen is donderdagochtend aan zijn verwondingen overleden.

De aanrijding met de fietser en een auto vond plaats rond 20.55 uur in de buurt van de Van Heestraat. De jongen was aan werk als maaltijdbezorger. Het vermoeden is dat de aanrijding plaatsvond toen hij overstak. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hier is hij aan zijn verwondingen overleden.

De 21-jarige bestuurder uit Breukelen aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.