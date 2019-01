Jongens van kleding beroofd

De politie is op zoek naar getuigen van een incident dat op donderdagmiddag plaatsvond op het Stadplein bij winkelcentrum Middenwaard in Heerhgugowaard.

Omstreeks 15.45 uur liepen drie jongens door winkelcentrum Middenwaard. Achter hen liepen aanvankelijk een viertal jongeren, maar de groep werd als snel groter. In totaal bestond deze groep uiteindelijk uit zo’n twintig man.

De grote groep sommeerde de jongens om te blijven staan. Zij liepen echter door. Op het Stadplein kwam het tot een confrontatie, waarbij de jongens werden geslagen en geschopt. Ook werd er kleding van hen gestolen.

De gewaarschuwde politie hield direct een zoektocht in de omgeving. Hierbij werden verschillende jongeren gecontroleerd. Er is nog geen zicht op verdachten.

De politie stelt een nader onderzoek in.