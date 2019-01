Leraar aangehouden op verdenking misbruik jong meisje en bezit kinderporno

Eind december 2018 werd aangifte gedaan tegen de man. De aangifte was voor de rechercheurs de directe aanleiding om, in overleg met het Openbaar Ministerie, woensdag 2 januari een doorzoeking in zijn woning te verrichten. Hierbij zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Na een korte scan van de dragers bleek al snel dat de verdachte kinderpornografisch materiaal had gedownload.

Leraar

De verdachte was leraar op een school in Rotterdam en heeft in het verleden les gegeven aan het meisje. Hij is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit voorlopig nog vast.

Ouders geïnformeerd

Ouders met kinderen op de betrokken school zijn donderdag 10 januari door de school op de hoogte gebracht van de aanhouding. Voor de kinderen aan wie de leraar les heeft gegeven, en voor hun ouders, wordt vanuit de school hulp georganiseerd.