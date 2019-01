Celstraf voor schietpartij op woning in Eindhoven

De rechtbank Oost-Brabant heeft twee 18-jarige Amsterdammers veroordeeld voor een schietpartij in Eindhoven. De ene verdachte krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De ander was tijdens het incident minderjarig en krijgt daarom 24 maanden jeugddetentie, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

De verdachten reden in juni 2018 ‘s nachts samen vanuit Amsterdam naar de Shakespearelaan in Eindhoven. De oudste verdachte bleef daar in de auto zitten wachten, terwijl de ander uitstapte en met een machinegeweer een groot aantal schoten afvuurde richting een woning. De politie trof later 21 kogels aan. De verdachten werden op de terugweg op de snelweg A2 aangehouden, het machinegeweer lag in de auto.

Volgens de officier van justitie was er sprake van een poging tot moord. De rechtbankoordeelt dat daarvoor onvoldoende bewijs is. Er is niet gebleken dat er een aanmerkelijk risico bestond dat er iemand dodelijk zou worden getroffen door de kogels. De woning was onbewoond en bij de omliggende woningen zijn geen kogelinslagen aangetroffen. De rechtbank oordeelt dat het de bedoeling was van de verdachten om de eigenaar van de woning te bedreigen en te laten vrezen dat de bedreiging uitgevoerd zou worden. Daarbij weegt mee dat de man verklaarde zich al langere tijd bedreigd te voelen door personen uit het criminele milieu.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straffen rekening mee dat de verdachten rechtstreeks op hun doel afgingen en het delict op een koelbloedige manier uitvoerden. Het schietincident leidde tot angst en grote onrust in de wijk en had grote impact op de bewoners in de omgeving van de woning. Daarnaast hadden de verdachten een vuurwapen in handen waarmee in één beweging tientallen mensen kunnen worden neergeschoten. De rechtbank vindt het zeer zorgwekkend dat ze over dit wapen beschikten en niet aarzelden om hiermee een groot aantal schoten te lossen midden in een woonwijk.