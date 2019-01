Drankrijder rijdt lantaarnpaal uit de grond

Een drankrijder heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een lantaarnpaal uit de grond gereden. Dit gebeurde rond 00.50 uur op de Kennemerlaan in IJmuiden.

Agenten kregen een melding van een aanrijding. Op de locatie was alleen nog de uit de grond gereden lantaarnpaal te zien. De auto met bestuurder was inmiddels gevlogen. Paar minuten later zien agenten de auto rijden ter hoogte van de Julianakade. De auto, zonder voorbumper en met een lekke band, wordt aan de kant van de weg gezet.



De 35-jarige bestuurder uit Beverwijk blaast op straat een ‘F’. Op het bureau blaast de drankrijder 750 ug/l (3x teveel). Het rijbewijs van de Beverwijker is hierop ingenomen.