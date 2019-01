Weer meer auto's aangereden weginspecteurs Rijkswaterstaat

Op het bord staat de tekst ‘Bij rood kruis: rijstrook DICHT’. Rijkswaterstaat zegt dat het negeren van het rode kruis een zorgelijke ontwikkeling is. In 2018 zijn er 18 auto’s van weginspecteurs aangereden. Dit zijn er zes meer dan in 2017.

Voor het negeren van een rood kruis hebben politie en de weginspecteurs die bevoegd zijn voor het geven van bekeuringen, maar liefst 1500 boetes uitgeschreven in 2018. Dat is veertig procent meer dan in 2017