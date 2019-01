Humeyra (16) wilde uit angst naar Turkije vluchten

Uit angst voor de constante bedreigingen wilde de 16-jarige Humeyra in de zomer van 2018 naar Turkije. Haar ex-vriend Bekir werd ondanks verschillende aangiften en veroordelingen niet opgepakt. In december schoot Bekit Humeyra dood in de fietsenstalling van haar school.