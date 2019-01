Verwaarloosde puppy's in beslag genomen

In een woning in de Provenierswijk in Rotterdam heeft de politie bezoek gebracht na een verontruste melding dat er mogelijk een volwassen honden en puppy’s verwaarloosd zouden worden.

De politie verschafte zich toegang tot de woning omdat er op aanbellen niet werd open gedaan. Hier troffen zijn een volwassen reu en 7 puppy’s aan. Overal in de woning waren uitwerpselen te vinden en ook was er gebrek aan water en eten. Verder liet de nodige zorg aan de puppy’s te wensen over want ze waren doordrenkt met uitwerpselen.

In overleg met de officier van justitie werd besloten om de puppy’s in beslag te nemen. Deze zijn elders ondergebracht. De reu werd niet in beslag genomen omdat de zorgen hierbij minder waren volgens de politie. Er is wel melding gedaan bij de Landelijk Inspectie Dierenbescherming.