Dodelijke ongevallen in Mijdrecht en Maarssen

Rond 01.05 uur raakte de bestuurder van een personenauto op de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht om nog onbekende reden van de weg af. Hij kwam tot stilstand tegen de terrasafscheiding van een daar gevestigde horecagelegenheid en raakte bekneld in zijn auto. Bij nader onderzoek bleek het slachtoffer al te zijn overleden. Het gaat om een 20-jarige inwoner van Wilnis.



De VOA (verkeersongeval analyse) en het TVT (tactisch verkeersteam) doen onderzoek naar de omstandigheden rond dit ongeval.

Auto in de sloot

Rond 07.30 uur raakte een personenauto op de Straatweg (N402) in Maarssen van de weg af en kwam op de kop in de naastgelegen sloot terecht. Beiden inzittenden zaten op dat moment nog in de auto. Door de hulpdiensten konden de slachtoffers uit de auto worden gehaald en naar het ziekenhuis vervoerd. Voor de passagier kwam dit te laat. Ondanks inspanningen van het Medisch Traumateam overleed de man later in het ziekenhuis. Het gaat hierbij om een 22-jarige inwoner van Breukelen. De bestuurder van de auto, een 30-jarige inwoner van Breukelen is in het kader van het onderzoek aangehouden.



De VOA en het TVT doen ook bij dit verkeersongeval onderzoek naar de toedracht.